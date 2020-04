Google Search ma swój specjalny przycisk, który znajduje się w klawiaturze Gboard. Co jednak ciekawe, na urządzeniach z systemem Android w ostatnim czasie zniknął. Wygląda na to, że wdarł się jakiś błąd. Zmiany pojawiły się kilka godzin temu. Co ciekawe, u wybranych osób logo Google pojawia się na klawiszu spacji.

Klawiatura Gboard ma specjalny przycisk do Google Search, który daje prosty dostęp do wyszukiwarki. Znajduje się on normalnie w lewym górnym narożniku klawiatury. Co jednak ciekawe, u części użytkowników systemu Android zniknął. Prawdopodobnie wystąpił jakiś błąd, który objawia się na dwa różne sposoby.

Pierwszy błąd to taki, gdzie przycisk Google Search w ogóle nie jest dostępny. Nie ma go wcale na miejscu i pokazuje się tam ikonka ze strzałką, która daje dostęp do dodatkowych funkcji. U części użytkowników klawiatury Gboard wygląda to jeszcze inaczej. Logo G pojawia się u nich na klawiszu spacji. Problemy te zaczęły występować kilka godzin temu.

Błąd z Google Search w klawiaturze Gboard na Androida także w kanale beta

Błąd ten nie dotyczy wyłącznie stabilnej wersji klawiatury Gboard z numerkiem 9+. Występuje również w kanale beta (tam obecnie znajdują się wydania z numerem 9.2), gdzie przycisk Google Search także wyparował. Zapewne firma dopuściła się jakiejś pomyłki. Kontrolka z logo G zapewne wkrótce powróci na swoje miejsce.

