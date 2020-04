EMUI 10.1 beta i Magic UI 3.1 beta to poglądowe wersje nowych nakładek Chińczyków, które zostaną udostępnione jako aktualizacja. Ogłoszono nowe modele, których właściciele będą mogli testować oprogramowanie. To Huawei Nova 5 Pro, 5, 5Z oraz 5i Pro i Honor 20S. Dotyczy to smartfonów pochodzących z chińskiej dystrybucji.