MIUI 12 – nakładka Xiaomi wprowadzi ujednolicone czcionki

MIUI 12 to nowa nakładka Xiaomi, która jest przygotowywana Poznajemy kolejne nowości i tym razem są to czcionki, które mają zostać ujednolicone. Następnie mam elementy interfejsu, które też czeka unifikacja. Ponadto MIUI 12 ma wprowadzić te same ekrany w trakcie uruchamiania aplikacji. Wszystko ma być spójniejsze.