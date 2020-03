EMUI 10.1 beta to poglądowa wersja nakładki Huawei i właśnie rusza jej program pilotażowy dla użytkowników w Chinach. Już dziś oprogramowanie można pobierać na wybrane modele smartfonów. Mamy już listę telefonów Huawei i Honor, które załapią się na EMUI 10.1 beta. Jest też harmonogram wydawniczy z datami.

EMUI 10.1 beta od dziś jest już udostępniane w Chinach. Firma ujawniła listę smartfonów Huawei i submarki Honor, na których będzie można testować poglądową wersję nowego oprogramowania. Wcześniej mieliśmy tylko nieoficjalną. Oczywiście, dotyczy to telefonów z chińskiej dystrybucji. W żadnym wypadku nie tych z Europy. Poniżej konkretne terminy.

Te smartfony Huawei dostaną EMUI 10.1 beta

31 marca (zamknięte testy) – Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X 4G, Nova 6, Nova 6 5G, Nova 6 SE, MatePad Pro, MediaPad M6 10.8, MediaPad M6 8.4, MediaPad M6 Turbo Edition

połowa kwietnia (otwarte testy) – Huawei P30, P30 Pro, Mate 30 4G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 4G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design

kwiecień (zamknięte testy) – Mate 20 X 5G, Mate Xs, Mate X, Nova 5 Pro, Nova 5, Nova 5i Pro, Nova 5z, Enjoy 10S

Te smartfony Honor dostaną EMUI 10.1 beta

31 marca (otwarte testy) – Honor V30, Honor V30 Pro, Honor V20, Magic2, Honor 20, Honor 20 Pro

31 marca (zamknięte testy) – Honor 9x, Honor 9X Pro

początek kwietnia (zamknięte testy) – Honor 20S

koniec kwietnia (zamknięte testy) – Honor 20 Lite

Na razie są to terminy dotyczące wersji pilotażowej. Finalna aktualizacja do EMUI 10.1 zapewne zacznie trafiać na smartfony pod koniec przyszłego lub na początku trzeciego kwartału. Na razie trzeba więc uzbroić się w cierpliwość i czekać. Jeśli jednak chcecie, to możecie sobie pobrać tapety wyodrębnione z tej wersji.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: ITHome