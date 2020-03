iOS 13.4.1 beta to nowa aktualizacja Apple dla iPhone’ów, która wkrótce zostanie wydana w poglądowej wersji. Będzie ostatnią przed iOS 14. Jedna w tej odsłonie oprogramowania nie spodziewajmy się nowych funkcji. Apple skupi się na poprawkach błędów. Będzie to pomniejsza aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów.

Aktualizacja: nową wersją jest jednak iOS 13.4.5 beta. Apple udostępniło system deweloperom aplikacji. Wszyscy testerzy otrzymają dostęp w niedługim czasie. Finalnej wersji oprogramowania spodziewamy się w kwietniu lub maju.

iOS 13.4.1 beta (jednak iOS 13.4.5 beta) to kolejna aktualizacja, która trafi na iPhone’y po większym wydaniu z numerem 13.4. Najpierw jednak Apple uruchomi program pilotażowy. Serwis źródłowy twierdzi, że nastąpi to w ciągu kilku dni. Oczywiście, tym razem na nowości w postaci nowych funkcji nie ma do liczyć. Na te trzeba będzie poczekać już do premiera iOS 14, który zostanie zapowiedziany w czerwcu.

Wiemy, że iOS 13.4.1 to pomniejsza aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, gdzie Apple skupi się na udoskonaleniach i poprawkach znalezionych błędów. Jak dobrze wiemy, te istnieją. Wśród nich jest bug obejmujący hotspot osobisty, na który skarżą się użytkownicy. Firma chce najpierw przetestować uaktualnienie z testerami, zanim zostanie one udostępnione dla wszystkich właścicieli iUrządzeń.

Apple udostępni iOS 13.4.1 beta pewnie w tym tygodniu

Serwis źródłowy nie podał dokładnego terminu wydania bety wersji 13.4.1, ale domyślamy się, że nastąpi to jeszcze w tym lub na początku przyszłego tygodnia. Najpierw oprogramowanie trafi do deweloperów aplikacji. Potem zostanie wprowadzone także na tych iPhone’ach, których użytkownicy zapisali się do Apple Beta Software Program. Oficjalna zapowiedź iOS 14, gdzie pojawią się nowe funkcje, powinna odbyć się na początku czerwca w trakcie keynote otwierającego WWDC. Dziś już wiemy, że będzie to wydarzenie w formie online bez udziału publiczności.

