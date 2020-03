EMUI 10.1 to najnowsza wersja oprogramowania, która znajduje się w smartfonach Huawei P40 Pro i P40. Poza nowościami wprowadza także nowe tapety. Tła też można już pobierać na dowolny telefon. Jeśli więc szukaliście tapet dodanych w aktualizacji EMUI 10.1, to już możecie sobie je ściągnąć na własne urządzenie.

EMUI 10.1 to nowa wersja nakładki ze smartfonów Huawei P40 Pro i P40 wprowadza także nowe tapety. Tła te zostały już wyodrębnione i to oznacza, że możecie je pobrać również na własne urządzenie. Są one dostępne w rozdzielczości 2340 x 2340 lub 2640 x 2640 pikseli. Poniżej widzicie wybrane z nich, a łącznie jest ich 23.

Tutaj pobierzesz tapety z EMUI 10.1 i Huawei P40 Pro

Jeśli chce pobrać sobie te tła, to znajdziecie je pod tym adresem. Stąd możecie pobrać tapety na własne urządzenia. Na razie EMUI 10.1 dostępne jest tylko na smartfonach Huawei P40 Pro i P40. Jednak wiemy, że z czasem aktualizacja pojawi się także na starszych telefonach. Na razie oficjalnej listy modeli, które dostaną uaktualnienia, jeszcze nie ma.

Oczywiście, EMUI 10.1 to nie tylko nowe tapety. To większa aktualizacja oprogramowania, która wprowadza nowe funkcje i udoskonalenia tych istniejących. Wśród nich są asystentka głosowa Celia, która ułatwi wykonywanie różnych zadań. Następnie mamy usprawnienia obejmujące funkcję Always-on-Display, MeeTime czy usługę Huawei Video, gdzie można uzyskiwać dostęp do różnych treści. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalny wykaz smartfonów, które otrzymają aktualizację. Ta powinna pojawić się w niedługim czasie.

źródło