EMUI 10.1 to aktualizacja oprogramowania, którą Huawei wprowadzi wraz ze smartfonami P40. Na oficjalnym koncie na Twitterze opublikowano zajawki, które dotyczą nowości. Na razie nie wiadomo, co nowego dokładnie wprowadzi nakładka EMUI 10.1. Mamy jednak pewne przypuszczenia dzięki opublikowanym teaserom.

EMUI 10.1 to większa aktualizacja nakładki Huawei, którą już potwierdzono. Teraz opublikowano nowe zajawki, które dotyczą nowości. Do tej pory na oficjalnym koncie udostępniono trzy teasery i te uchylają nam rąbka tajemnicy w kwestii tego, co nowego zostanie wprowadzone w oprogramowaniu. Rzućmy sobie na to okiem.

Nowości, które Huawei szykuje dla EMUI 10.1

Pierwsza z poniższych zajawek dotyczy połączeń telefonicznych. Prawdopodobnie wiąże się to z tym, że EMUI 10.1 wprowadzi więcej opcji z zakresu komunikacji grupowej. Zarówno audio, jak i wideo. Następnie mamy komputer. Tak, to nic innego, jak zapowiedź nowości dotyczących Multi-Screen. Domyślamy się, że w nowej wersji oprogramowania zostaną dodane nowe funkcje.

EMUI 10.1 powinno też wprowadzić nowe opcje w funkcji GPU Turbo. Sugeruje nam to ostatni teaser, który prezentuje podręczną konsolę do gier. Wszystko wyjaśni się po godzinie 14:00. Wtedy wystartuje live stream z wydarzenia.

Z czasem Huawei poda listę modeli, które dostaną aktualizację do EMUI 10.1. Na razie dysponujemy tylko nieoficjalną. Powstała ona na podstawie dotychczasowych działań firmy w kwestii aktualizowania urządzeń. Możecie z nią zapoznać się poniżej.

P40 Lite

Mate 30 Pro

Mate 30 Pro 5G

Mate 30

Mate 30 5G

Mate 30 RS Porsche Design

P30

P30 Pro

Mate X

Mate Xs

Mate 20

Mate 20 Pro

Mate 20 X 4G

Mate 20 X 5G

Mate 20 RS Porsche Design

P30 Lite

P20

P20 Pro

Nova 6

Nova 6 5G

Nova 6 SE/Nova 7i

Nova 5T

Nova 5

Nova 5i

Nova 5 Pro

Nova 5i Pro

Enjoy 10S

Enjoy 10 Plus

Y9s

Y9 Prime 2019

Huawei P smart+ 2019

MatePad Pro

MediaPad M6 Series

