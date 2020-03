Apple Watch 6 zobaczymy we wrześniu, a tymczasem pojawiają się pierwsze plotki o Apple Watch 7. W 2021 roku firma może wprowadzić do smartwatchy Touch ID. Ponadto dowiadujemy się, że watchOS 7 nie zostanie udostępniony w postaci aktualizacji na zegarek series 2. To oznacza, że z series 1 będzie podobnie.

Apple Watch 6 według plotek ma pozwolić na mierzenie natlenienia krwi. To funkcja, która znajdzie się w watchOS 7, który zostanie zaprezentowany w czerwcu. Tymczasem pojawiają się pierwsze plotki o smartwatchach Apple Watch 7, które zobaczymy dopiero w 2021 roku. Sugerują one, że gigant z Cupertino planuje wprowadzić obsługę Touch ID. To oznacza, że sprzęt będzie można odblokowywać z użyciem odcisku palca.

Obecnie smartwatche z watchOS odblokowuje się poprzez wstukanie PIN-u. Zegarek wie, kiedy zostaje ściągnięty z nadgarstka i wtedy ekran jest blokowany. Dodanie funkcji Touch ID w Apple Watch 7 byłoby więc mile widziane. Nie wiadomo jednak, czy skaner linii papilarnych pojawi się na cyfrowej koronce lub też ekranie. O tym przekonamy się dopiero z czasem.

Apple Watch 6 z watchOS 7 we wrześniu, a 7. generacja w przyszłym roku

Nie ukrywajmy, ale na Apple Watch 7 jeszcze trochę sobie poczekamy. Tegoroczna odsłona smartwatchy z watchOS 7 pod kątem hardware ma być mniejszą aktualizacją. Pewnie jednak dojdzie do zmiany procesora i pojawią się inne pomniejsze udoskonalenia. Premiera powinna odbyć się z iPhone’ami 12, które według ostatnich raportów mają być gotowe na czas. To oznacza, że powinny zostać zaprezentowane we wrześniu. W tym samym raporcie czytamy, że aktualizacja do watchOS 7 nie pojawi się dla modeli series 2, a więc i też series 1.

