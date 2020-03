Xiaomi Mi Note 10 Lite może być nowym średniakiem Chińczyków, który może być blisko. Smartfon został dostrzeżony na stronie FCC. Wygląda na to, że jego specyfikacja zbliżona jest do tej, którą ma Xiaomi Mi Note 10. Jednak zabraknie głównego sensora z matrycą 108 MP. W zamian ma pojawić się aparat 64 MP.

Xiaomi Mi Note 10 Lite może być nowym średniakiem Chińczyków. Smartfon pojawił się na stronie FCC pod nazwą M2002F4LG. Zwykły Mi Note 10 to model M1910F4G. Federalna Komisja Łączności certyfikowała oba te urządzenia i wymienia nawet różnice pomiędzy nimi. To właśnie stąd dowiadujemy się, czego mamy się spodziewać.

Xiaomi Mi Note 10 Lite otrzyma nieco inny aparat. Zamiast sensora 108 MP umieszczono tu sensor 64 MP. Pozostałe to 8, 5, 8 i 2 MP. Powyżej widać, że ekran, bateria czy procesor są te same. To oznacza, że mamy tu do czynienia z układem Snapdragon 730G, akumulatorem 5260 mAh i wyświetlaczem OLED o przekątnej 6,47 cala. Spodziewajmy się, że dane techniczne Xiaomi Mi 10 Lite będą przedstawiać się następująco.

Xiaomi Mi Note 10 Lite – dane techniczne

6,47-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)

procesor Qualcomm Snapdragon 730G

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 64 + 8 + 8 + 5 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5260 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

157,8 × 74,2 × 9,67 mm

208 gramów

Android 10 z MIUI 11

