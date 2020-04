iOS 14 ma otrzymać nową funkcję o nazwie Clips. Dzięki temu aplikacje dla iPhone’ów będzie można uruchamiać bez instalowania i w ten sposób je wypróbować. Podobne rozwiązanie znajduje się w Androidzie i jest to Slices. Apple powinno umieścić to rozwiązanie w iOS 14 beta, który zostanie udostępniony po WWDC.

iOS 14 beta jest już w przygotowaniu i co jakiś czas dochodzi do przecieków. Ostatnio wspominaliśmy wam o koncepcie prezentującym widżety na ekranie domowym iPhone’ów. Teraz dowiadujemy się, że Apple pracuje nad nową funkcją, która powstaje pod nazwą Clips. Dzięki niej aplikacje będzie można uruchomić bez instalowania.

Clips z iOS 14 będzie podobne do Slices z Androida. W platformie Google można już wypróbować aplikacje bez konieczności ich instalacji. Apple wykorzysta podobne rozwiązanie. W systemie zostanie dodane nowe API, które umożliwi deweloperom przygotowanie takiego oprogramowania. Programiści będą decydować o tym, które części aplikacji będą mogły być w ten sposób uruchamianie na iPhone’ach.

Clips w iOS 14 beta pozwala uruchamiać aplikacje przez kod QR

Wiemy, że w obecnej wersji iOS 14 beta działa to na zasadzie kodów QR. Możliwe, że docelową zostaną wprowadzone także inne opcje. Wiemy też, że Apple pracuje już nad tym rozwiązaniem z OpenTable, Yelp, DoorDash, Sony oraz YouTube. Tak więc w trakcie WWDC zobaczymy zapewne dema tego rozwiązania zaprezentowane przez wybrane z tych firm.

iOS 14 beta zostanie udostępniony deweloperom niedługo po keynote otwierającym WWDC. Spodziewamy się go na początku czerwca. Ci następnie będą mogli dostosowywać własne aplikacje pod kątem Clips. Będą na to mieli czas do września, kiedy spodziewamy się premiery finalnej wersji tej aktualizacji dla iPhone’ów.

