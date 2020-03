Google Play dostaje przełącznik kont oparty na Material Theme

Google Play to kolejna aplikacja, która dostaje przełącznik kont oparty na Material Theme. Co ciekawe, pojawiał się on już wcześniej. Teraz jest wdrażany u wszystkich użytkowników Androida. Wprowadza go Sklep Play z numerkiem 19.3 oraz 19.4. Istnieje sposób na to, aby włączyć taki przełącznik kont ręcznie.

Google Play otrzymał przełącznik kont oparty na Material Theme już wcześniej. W ramach programu pilotażowego zaczął on pojawiać się u wybranych użytkowników w grudniu. Teraz wygląda na to, że jest wprowadzony u wszystkich na stałe. Widzi go coraz więcej użytkowników urządzeń z systemem Android.

Nowy przełącznik kont pojawia się w Google Play z numerem 19.3 oraz 19.4. Użytkownicy Androida zgłaszają dostępność nowej funkcji w obu tych wariantach Sklepu. Jeśli u was jeszcze się nie pojawiał i chcecie to sobie włączyć, to istnieje pewien sposób. Zobaczmy, co należy zrobić.

Tak włączysz nowy przełącznik kont z Material Theme w Google Play

Włączenie takiego przełącznika jest stosunkowo prosto. Po pierwsze trzeba się upewnić, że Google Play na urządzeniu jest w aktualnej wersji. Potem trzeba na karcie informacji tej aplikacji wyczyścić pamięć i zamknąć program. Po ponownym uruchomieniu aplikacji funkcja powinna już być dostępna. Wcześniej taka opcja została wprowadzona także do innych aplikacji firmy.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło