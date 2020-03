Redmi 9 to tani smartfon Xiaomi, którego premiera musi być blisko. W sieci pojawiło się zdjęcie i częściowa specyfikacja. Co bardzo ciekawe, Redmi 9 dostanie aparat z aż czterema obiektywami, a pamiętajmy, że będzie to naprawdę tani telefon. Zobaczmy sobie na częściowe dane techniczne, które wyciekły.