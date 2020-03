OnePlus Z to smartfon, o którym słyszymy pierwszy raz. W rzeczywistości jest to model, który już widzieliśmy na renderach. To OnePlus 8 Lite, które ma być tańszym telefonem chińskiej marki. Zadebiutuje on dopiero za jakiś czas i ma otworzyć nową serię smartfonów. Premiery spodziewamy się później w 2020 roku.