Google Play wspiera dark mode od jakiegoś czasu. Niedawno ciemny motyw w tej aplikacji zaczął dostawać specjalny przełącznik. Umożliwiał on włączanie takiego trybu niezależnie od wyboru na telefonie. Dziś poinformowano, że funkcja trafia na wszystkie urządzenia, choć nie do końca tak jest. Powinna jednak działać na tych smartfonach czy tabletach, które mają system Android 5.0 Lollipop lub nowszy.

Ogłoszenie związane z dark mode dla Google Play widzicie poniżej. Funkcję można aktywować na telefonie lub tablecie, udając się do ustawień. Tam znajdziecie trzy opcje. Jest nią motyw systemowy lub ciemny albo jasny. W zależności od osobistych preferencji użytkownika.

📢📢 #DarkTheme on Google Play is now available on any @Android device! Flip the switch from ⚪ ➡️ ⚫ in your Play Store settings. pic.twitter.com/fR0W1WT6jd

— Google Play (@GooglePlay) March 11, 2020