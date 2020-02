Google Play ma już dark mode, czyli ciemny motyw. Nie można go jednak stosować niezależnie od wyboru w systemie Android. To jednak ma ulec zmianie, bo pojawi się przełącznik, który pozwoli wybrać inną opcję. Na razie trwają testy takiej funkcji. Pewnie jednak w niedługim czasie Google Play wprowadzi ją u wszystkich.

Google Play dostał dark mode już jakiś czas temu. Jesienią zeszłego roku u wybranych osób zaczął pojawiać się przełącznik pozwalający dokonać wyboru. Niestety, był on dostępny u nielicznych. To oznacza, że normalnie w systemie Android nie można było wybrać ciemny motyw niezależnie od tego, na co zdecydowano się w oprogramowaniu całego telefonu. Wygląda na to, że wkrótce będzie zmiana.

Przełącznik pozwalający zmienić motyw niezależnie od systemu pojawia się u kolejnych osób. Obecnie wygląda on tak, jak na poniższych zrzutach ekranowych. W Google Play będzie więc można wskazać dark mode lub też jasny schemat. Nie będzie to powiązane z wyborem w Androidzie.

Nie wiadomo, kiedy Google Play dostanie przełącznik dla dark mode na stałe

Obecnie wygląda to na kolejny test. Taka opcja pojawia się w ustawieniach Google Play pod nazwą Motyw. Po jej dotknięciu wyświetlają się trzy opcje, które widoczne są powyżej. Prawdopodobnie dostęp nadawany jest po stronie serwerów firmy. Na razie nie wiadomo, kiedy taka opcja pojawi się na stałe u wszystkich użytkowników Androida. Możemy jednak się domyślać, że zapewne w niedalekim czasie.

źródło: AndroidPolice