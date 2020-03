WhatsApp to kolejna aplikacja, która dostała dark mode, czyli ciemny motyw. Komunikator wspiera funkcję zarówno w iOS, jak i na telefonach z systemem Android. Jeśli zastawiacie się, jak włączyć dark mode w WhatsApp, to jest to proste. W iOS i Androidzie 10 jest to zależne od motywu wybranego na smartfonie.

WhatsApp to kolejna aplikacja firmy Facebook, która doczekała się wsparcia dla mode. Ciemny motyw został udostępniony zarówno użytkownikom urządzeń z platformą Android, jak i iOS. Zdecydowano się na kolory zbliżone do tych systemowych, co sprawia, że wygląda to całkiem dobrze. Zobaczmy więc, jak to można włączyć.

Jak włączyć dark mode w WhatsApp na telefonach z iOS i Androidem

Jeśli macie urządzenie z systemem iOS (13 lub nowszym) lub Androidem 10, to nie musicie robić nic. Po prostu tutaj dark mode aktywuje się w WhatsApp samoistnie, jeśli zdecydowaliście się na wybór ciemnego motywu na telefonie. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku Androida Pie i to może dotyczyć większości użytkowników z racji popularności tej wersji. Jeśli macie smartfona z tym oprogramowaniem, to w ustawieniach aplikacji należy udać się do sekcji Czaty i tam znaleźć motyw, który można zmienić.

Facebook długo kazał nam czekać na dark mode w aplikacji WhatsApp. Prawda jest taka, że prace nad nim trwały już od wielu miesięcy. Potem zaczął on pojawiać się w becie komunikatora. Teraz w końcu zdecydowano się na udostępnienie trybu ciemnego dla wszystkich użytkowników. Niestety, nie można z niego korzystać na starszych wersjach iOS i Androida względem tych wymienionych w artykule.

