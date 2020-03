Nowy Asystent Google zadebiutował wraz ze smartfonami Pixel 4. Jego dostępność jest ciągle mocno ograniczona. Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy pojawi się w Polsce, to prędko raczej go nie zobaczymy. Google planuje w tym roku rozszerzyć dostępność nowego Asystenta o dodatkowe języki, ale czy pojawi się też nasz?

Nowy Asystent Google został zapowiedziany w zeszłym roku i zadebiutował na smartfonach Pixel 4. Potem został wprowadzony na starsze telefony. Wiemy też, że nowości planowane są dla Android Auto. Tymczasem dowiadujemy się, że będzie ekspansja na kolejne rynki. Niedawno zapowiedziano Japonię. Teraz przyjdzie czas na pierwsze kraje europejskie bez języka angielskiego.

Wiemy, że jeszcze w tym roku nowy Asystent Google będzie dostępny na terenie Francji. Podobno debiut jest nieodległy. Informację przekazał Behshad Behzadi, jeden ze starszych dyrektorów do spraw inżynierii. Nas jednak bardziej interesuje to, kiedy pojawi się w Polsce. Biorąc pod uwagę dotychczasową ekspansję, to raczej prędko to nie nastąpi.

Nowy Asystent Google w Polsce prędko się nie pojawi

Plany związane z Polską na razie pozostają tajemnicą. Wiemy jednak, że na samym początku nowy Asystent Google był dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych. W grudniu udostępniono go również w kilku innych anglojęzycznych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Irlandii, Singapurze oraz Australii. Jedynym krajem nieanglojęzycznym, w którym zapowiedziano dostępność, jest Japonia. Żadnych kolejnych już nie ogłoszono. Na polskiego Asystenta też musieliśmy czekać całkiem długo. Dlatego ten nowy z modeli Pixel 4 pewnie nad Wisłą prędko wprowadzony nie zostanie, co warto mieć na uwadze.

źródło: Frandroid