Google Maps z Android Auto zaczyna wyświetlać limity prędkości

Google Maps na Android Auto dostaje funkcję, którą znamy z mobilnej wersji aplikacji. To limity prędkości, które wyświetlane są w trakcie nawigacji. Część użytkowników Android Auto raportuje, że Mapy Google już takie informacje u nich wyświetlają. Pojawiają się one w prawym dolnym narożniku okna aplikacji.

Google Maps w postaci aplikacji mobilnej limity prędkości ma już od ponad roku. Teraz funkcja zaczyna pojawiać się także w wersji na Android Auto, o czym raportują użytkownicy. Stosowne informacje prezentowane są w trakcie nawigacji. Można je znaleźć w prawym dolnym narożniku okna na ekranie, czego przykład możecie zobaczyć na załączonym niżej zdjęciu.

Limity prędkości w Google Maps dla Android Auto coraz szerzej dostępne

W rzeczywistości nie jest to zupełna nowość, a już na pewno dla wybranych użytkowników Android Auto. Limity prędkości w Google Maps w tej wersji tak naprawdę u wybranych osób zaczęły pojawiać się już kilka miesięcy temu. Jednak wtedy wyglądało to na program pilotażowy, do którego dostęp mieli nieliczni. Teraz funkcja zaczyna być widoczna szerzej i możliwe, że uruchomiono jej globalne wdrażanie.

Niedawno w Google Maps dla Android Auto pojawiły się inne zmiany. Obejmowały one zmiany w interfejsie. Nie były to duże modyfikacje. Raczej bardziej kosmetyczne.

źródło: Reddit