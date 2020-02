iOS 13.4 beta 1 – co nowego w tej aktualizacji Apple dla iPhone’ów?

iOS 13.4 beta 1 jest już dostępne. Pora więc zobaczyć, co nowego Apple przygotowało w tej aktualizacji dla iPhone’ów. Wśród nowości pojawiają się nowe Memoji czy funkcja CarKey. Jest też możliwość współdzielenia folderów z dysku iCloud. Spodziewamy się, że finalna wersja iOS 13.4 zostanie udostępniona w marcu.

iOS 13.4 beta 1 Apple udostępniło wczoraj. Nastąpiło to po dłuższym czasie oczekiwania. To większa aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadza pewne nowości. Wiele z nich jest kosmetycznych. Zobaczmy więc, co nowego znalazło się w tym uaktualnieniu.

iOS 13.4 beta 1 – co nowego

iOS 13.4 beta 1 wprowadza nowe Memoji. Apple dodało dziewięć szablonów, które widzicie poniżej. Następnie mamy funkcję CarKey. W ten sposób będzie można otwierać auta telefonem czy zegarkiem. W CarPlay dodano też obsługę nowych kontroli połączeń i nawigacji. Kolejna nowość to współdzielenie folderów z dysku iCloud.

iOS 13.4 wprowadza również zmiany w aplikacji Mail. Pojawia się nowy pasek narzędzie na dole okienka z konkretnymi wiadomości. Są tam cztery przyciski, które widzicie poniżej. Drobne modyfikacje dodano także w aplikacji Apple TV. Są też nowe akcje dla Shazam w skrótach. Warto też wspomnieć o skrótach klawiaturowych w Zdjęciach na nowym iPadOS.

Apple będzie testowało iOS 13.4 beta przez kilka tygodni. Domyślamy się, że w tej wersji aplikacji dodano wsparcie dla iPhone’a 9, którego premiera ma odbyć się w drugiej połowie marca. Dlatego dostępności tej wersji oprogramowania spodziewajmy się właśnie wtedy. Możliwe, że w międzyczasie pojawią się jakieś dodatkowe nowości.

Przeczytaj także: AirPods – triki i funkcje, które warto znać

źródło (2, 3)