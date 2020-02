Tłumacz Google to jedna z tych aplikacji, którym wcześniej gigant nie udostępnił dark mode. Teraz to się zmienia, bo użytkownicy raportują, że po aktualizacji do wydania z numerkiem 6.5 ciemny motyw w systemie Android 10 się pojawia. Poniżej widzicie kilka zrzutów ekranowych, które to prezentują.

Dark mode z aplikacji Tłumacz Google prezentuje się inaczej w porównaniu do oprogramowania, które ciemny motyw dostały wcześniej. Jest bardzo jasny. Odcienie szarości nie są tak ciemne, jak w innych aplikacjach. Wszędzie też wstępują niebieskie kolory. Osobiście uważam, że wymaga to wprowadzenia poprawek.

Tłumacz Google z dark mode nie u wszystkich

Na razie dark mode nie pojawia się u wszystkich osób, który uaktualniły aplikację Tłumacz Google do wydania z numerkiem 6.5. Wygląda na to, że dochodzi kolejny czynnik. Jest nim aktywacja po stronie serwerów firmy. U mnie taka nowość nie jest dostępna. Jeśli funkcji nie macie, to trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Twitter