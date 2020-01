Telefon Google oraz Wiadomości otrzymują nowe ikonki, które oparto na Material Theme. Pojawiają się one w ostatnich wersjach beta obu aplikacji. Jest to jednak czysto kosmetyczna zmiana. W ten sposób nie pojawiają się nowe funkcjonalności. Po prostu wygląd nowych ikon nawiązuje do ostatnich wytycznych.

Telefon Google i Wiadomości to aplikacje, które również dostosowywane są pod kątem wytycznych wprowadzonych w Material Theme. Tymczasem w obu programach dostrzeżono nowe ikonki, które bazują na tym języku projektowania. Rzućmy sobie na to okiem. Nie są to jednak zbyt duże zmiany.

Nowe ikonki oparte na Material Theme z aplikacji Telefon Google oraz Wiadomości, widzicie na poniższych zrzutach ekranowych widocznych po prawej stronie (po prawej dla porównania stary widok). Zmiany są subtelne i obejmują one te szare elementy. Wcześniej były one ciemniejsze i wypełnione. Teraz wygląda to ciut inaczej. Czy modyfikacje są na plus, to już musicie zdecydować sami.

Nowe ikonki oparte na Material Theme w wersjach beta aplikacji Wiadomości i Telefon Google

Na razie zmiany nie są jeszcze widoczne w stałych wydaniach aplikacji. Wprowadza je Telefon Google w wersji beta z numerkiem 44. Natomiast w przypadku Wiadomości jest to poglądowe wydanie z numerem 5.5. Na razie nie wiadomo, kiedy te ikonki zostaną wprowadzone do stabilnych odsłon obu programów. Raczej nastąpi to w niedługim czasie.

źródło: AndroidPolice