Mi Mix Fold to może być składany smartfon Xiaomi, nad którym firma pracuje już od jakiegoś czasu. Odnaleziono patent ze schematami. Tam mamy okazję zobaczyć, jak to urządzenie wygląda. Projekt jest zbliżony do Huawei Mate X. Na razie nie wiadomo, kiedy Xiaomi Mi Mix Fold miałby zadebiutować. Trochę pewnie poczekamy.

Xiaomi Mi Mix Fold to składany smartfon, nad którym pracuje firma. Właśnie pod taką nazwą zaczął pojawiać się w przeciekach. Wygląda na to, że urządzenie może być poniekąd zbliżone do Huawei Mate X. W sieci pojawiły się schematy dołączone do wniosku patentowego. Zobaczmy, jak to dokładnie wygląda.

Składany smartfon Xiaomi Mi Mix Fold widoczny jest na poniższych schematach. Ekran składa się tylko w jednym miejscu, choć w zeszłym roku firma pokazywała prototyp, gdzie wyświetlacz można było zgiąć w dwóch miejscach. Następnie mamy tylko podwójny aparat. Jednak to tylko zamysł, a rzeczywisty model, który trafi na rynek, może już dostać bardziej rozbudowaną kamerę.

Nie wiadomo, kiedy zadebiutuje składany smartfon Xiaomi Mi Mix Fold

Trudno powiedzieć, jakie dokładnie plany ma producent wobec składanego smartfona Xiaomi Mi Mix Fold. Pamiętajmy, że starsze patenty firmy ujawniały nam już różne pomysły w związku z tym urządzeniem. Jednak na nic konkretnego na razie pewnie się nie zdecydowano. Jakiś czas temu gigant przyznał, że tego typu telefony są dużym wyzwaniem i dlatego raczej prędko urządzenia nie zobaczymy. Cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na kolejne szczegóły.

źródło