Asystent Google i wrażliwość na słowa kluczowe. Wiemy, jak ma to działać

Asystent Google z czasem ma zapewnić wrażliwość na słowa kluczowe. Wiążą one się z poleceniem Hey Google i taka nowość została zapowiedziana już we wrześniu. W najnowszej becie aplikacji z numerkiem 10.93 mamy okazję zobaczyć, jak to ma działać. Pojawiły się nowe wzmianki w kodzie związane z Asystentem.

Tak Asystent Google ma zapewnić wrażliwość na słowa kluczowe

Z informacji przekazanych we wrześniu wynika, że firma chce, aby Asystent Google miał mniej niezamierzonych aktywacji. Dotyczy to też zwiększenia szybkości reakcji na komendy z Hey. Wzmianki w becie aplikacji mówią, że zmiany będzie mogła wprowadzić tylko osoba mająca konto podstawowe. Jednak takie modyfikacje obejmą pozostałe urządzenia, z których korzystają także inni, jak na przykład inteligentne głośniki. Domyślnym będzie bieżący poziom. Jednak pojawią się dwie dodatkowe opcje – zwiększenia i zmniejszenia wrażliwości.

Wiemy też, że wrażliwość na słowa kluczowe nie będzie początkowo działać na wszystkich urządzeniach i w każdym języku. Nie wiadomo więc, jak będzie wyglądała kwestia w Polsce. Domyślamy się jednak, że obejmie telefony, na których jest Asystent Google. Jeśli do tej pory funkcja była u was rzeczywiście nadwrażliwa, to nowe ustawienia powinny być pomocne. Nie wiadomo jednak ciągle, kiedy się pojawią.

