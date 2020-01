iPhone 12 Pro Max to topowy smartfon Apple na 2020 rok. W sieci pojawiły się nowe plotki, które pochodzą ze sprawdzonego w przeszłości źródła. Jeśli im wierzyć, to iPhone 12 Pro Max będzie cieńszy od poprzednika. Ma też otrzymać potrójny aparat z większymi sensorami. Poza tym spodziewamy się 6,7-calowego ekranu OLED.

iPhone 12 Pro Max będzie najdroższym ze smartfonów Apple na 2020 rok, które zobaczymy we wrześniu. Macotakara opublikował nowe plotki. Te dostarczają nam porcję świeżych informacji o modelu z 6,7-calowym ekranem. Zobaczmy, czego się nowego dowiadujemy.

iPhone 12 Pro Max ma być cieńszy od poprzednika. Obudowa ma mieć grubość 7,4 mm. To blisko 10% mniej względem poprzednika. W porównaniu do modelu z 2019 roku będzie też nieco dłuższy. Następnie spodziewajmy się potrójnego aparatu fotograficznego. Kamera ma otrzymać większe sensory. Możliwe też, że zostaną dodane sensory ToF.

Są też pewne informacje o pozostałych modelach z serii iPhone 12. Wersje z 5,4″ i 6,1″ ekranami mają otrzymać podwójne aparaty fotograficzne. Ten większy ma być jednak trochę mniejszy od podstawowej jedenastki. Możliwe, że Apple uda się w końcu pozbyć tych grubych ramek wokoło ekranu i dlatego będzie on nieco mniejszy.

iPhone 12 Pro Max i inne modele Apple pokaże we wrześniu

Smartfona iPhone 12 Pro Max i jeszcze trzy inne modele powinniśmy zobaczyć we wrześniu. Wcześniej, bo w marcu, pojawi się „dziewiątka”. Będzie to jednak tańszy telefon. Na flagowce Apple każe czekać dłużej, co nie powinno być jednak zaskoczeniem. Wszak co roku debiutują one w tym samym miesiącu.

źródło: Macotakara