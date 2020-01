Asystent Google dostępny jest także na smartwatche z systemem Wear OS. Jeśli jednak korzystacie z aplikacji Google beta, to wiedzcie, że występują problemy. Po prostu Asystent Google po aktualizacji do wersji z numerkiem 10.92.8 odmawia posłuszeństwa. Na zegarkach nie chce się uruchomić.

Asystent Google na smartwatche z Wear OS dostępny jest od jakiegoś czasu. Jeśli jednak użytkujecie aplikację Google beta, to po jej najnowszej aktualizacji napotkacie problemy. Zaczęły one występować stosunkowano niedawno. Cyfrowy pomocnik nie chce się po prostu uruchomić.

Wadliwa okazała się być aktualizacja Google beta do wydania z numerkiem 10.92.8. To po jej instalacji Asystent sprawia problemy i nie chce się w ogóle uruchomić. Nie można tego zrobić poprzez wciśnięcie i przytrzymania przycisku zasilania. Co prawda, sama wibracja się pojawia, ale nie skutkuje to uruchomieniem funkcji. To samo dotyczy dedykowanej komendy Hej Google czy próby otwarcia z poziomu tarczy.

Problemy, które sprawia Asystent Google w Wear OS uniemożliwiają dostęp do części funkcji

Opisane błędy powodują, że nie można głosowo wysyłać wiadomości czy ustawiać timery. Jednak pogoda czy przypomnienia działają prawidłowo. Domyślamy się, że Google przygląda się tym problemom i będzie starał się zaradzić. Nastąpi to wraz z kolejną aktualizacją aplikacji beta.

