Galaxy S20 Ultra 5G to najciekawszy ze smartfonów, do których premiery szykuje się Samsung. Flagowiec ma dostać aparat z sensorem 108 MP. Teraz dowiadujemy się, z czego jeszcze ma składać się ta kamera. Wiemy, że Samsung Galaxy S20 Ultra 5G dostanie także teleobiektyw 48 MP i ma pojawić się 100-krotny zoom.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G to flagowiec, który obecnie jest w ogniu przecieków. Widzieliśmy jego logo i mogliśmy zobaczyć zdjęcia Plusa. Natomiast dziś wspominaliśmy wam, że można już pobierać tapety. Teraz dowiadujemy się, z czego ma składać się aparat tego smartfona.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G dostanie główny sensor 108 MP. Następnie mamy teleobiektyw z matrycą 48 MP, która obsłuży 10-krotny zoom optyczny. Pojawi się też 100-krotny hybrydowy. Za zdjęcia szerokokątne ma odpowiadać sensor 12 MP. Przednia kamerka do selfie otrzyma matrycę 10 MP.

To samo źródło dodaje, że Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ma baterię o pojemności 5000 mAh. Będzie ona wspierać szybkie ładowanie 45 W. Do pełna akumulator ma się wtedy naładować w 74 minuty. Nie zabraknie też czytnika kart microSD o pojemności do 1 TB, a opcjonalnie telefon ma otrzymać aż 16 GB pamięci RAM. Znane już dane techniczne modelu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – dane techniczne

6,9-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 10 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 48 MP + 12 + ? MP z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

166,9 x 76 x 8,8 mm

Android 10 z One UI 2.1

źródło: Twitter