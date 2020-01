Galaxy S20 zadebiutuje z One UI 2.1 i z tego firmware wyodrębniono tapety. Nowe tła możecie pobrać w oczekiwaniu na premierę flagowców i trzeba przyznać, że są ciekawe. Łącznie jest to osiem tapet. Premiera modeli Samsung Galaxy S20 odbędzie się już za niespełna miesiąc. 11 lutego na Unpacked w San Francisco.

Samsung Galaxy S20 jest obecnie w ogniu przecieków. Mogliśmy zobaczyć zdjęcia i logo modelu Ultra. Wiemy też coraz więcej o specyfikacji. Tymczasem możecie pobrać sobie oficjalne tapety, które wyodrębniono z One UI 2.1, bo z takim oprogramowaniem zadebiutują flagowce. Nowe tła są całkiem ciekawe.

Tapety z oprogramowania One UI 2.1 dla Galaxy S20 widzicie poniżej. Tła w oryginalnej rozdzielczości mają rozdzielczość 3200 x 3200 pikseli. Tutaj możecie je zobaczyć w mniejszej rozdzielczości. W pełnej pobierzecie na tej stronie. Paczka waży 70 megabajtów. Dominujący na nich kolor coś nam sugeruje.

Tapety z One UI 2.1 dla Galaxy S20 ujawniają planowane kolory

Widzimy, że powyższe tapety mają cztery kolory dominujące. To różowy, szary/srebrny, niebieski oraz czarny. To sugeruje, że właśnie w takich kolorach obudowy zadebiutują na rynku modele Samsung Galaxy S20. Oczywiście, dokładnych odcieni na razie nie znamy. Te staną się faktem, gdy do sieci wyciekną oficjalne rendery prasowe smartfonów. Na razie mamy tylko wskazówkę co do tego, czego można się spodziewać.

Samsung Galaxy S20 ma premierę 11 lutego. Wtedy też zobaczymy składany smartfon Z Flip. Do debiutu jest już blisko. Jednak zanim to nastąpi, to dojdzie jeszcze do mnóstwa przecieków.

