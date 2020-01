Galaxy Z Flip to nazwa nowego składanego smartfona marki Samsung. Do tej pory pojawiał się pod nazwami Galaxy Fold 2 czy Bloom. Jednak ta właściwa jest inna. Telefon Samsung Galaxy Z Flip zobaczymy już w trakcie konferencji Unpacked za miesiąc. Na tym samym wydarzeniu zostaną zaprezentowane modele S20.

Samsung Galaxy Z Flip to nowy, składany smartfon Koreańczyków, który zobaczymy na Unpacked. Wcześniej pojawiał się on w plotkach pod nazwą Galaxy Fold 2, a niedawno także jako Galaxy Bloom. Jednak ta ostatnia nazwa była tylko kodowa i w zasadzie pojawiała się już wcześniej. Dziś poznaliśmy w końcu właściwą.

Informacje o modelu Samsung Galaxy Z Flip przekazał dziś leaker Ice Universe, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone informacje z obozu Koreańczyków. Nie mamy więc powodów sądzić, że tym razem jest inaczej. Jednak sam nowy, składany smartfon Koreańczyków na razie skrywa przed nam dużo tajemnic. Wiemy już, jak wygląda, ale co ze specyfikacją?

Dane techniczne modelu Samsung Galaxy Z Flip są tajemnicą

Wiemy, że Samsung Galaxy Z Flip ma dostać procesor Qualcomm Snapdragon 855. To SoC dla flagowców z 2019 roku. Następnie mamy przednią kamerkę 10 Mpix. Możliwe, że tą samą, która znajduje się w modelu Note 10. Jednak bateria czy tylny aparat fotograficzny są na razie owiane tajemnicą. Premiera już wraz z modelami S20, gdzie najciekawszym ma być ten z dopiskiem Ultra. Unpacked odbędzie się 11 lutego. Do tego dnia na pewno dojdzie do większych przecieków i dane techniczne Galaxy Z Flip powinniśmy poznać jeszcze przed tym terminem.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Twitter