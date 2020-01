EMUI 10 Stable i Android 10 dla Huawei Mate 20 wstrzymany

EMUI 10 Stable trafia już na modele Huawei Mate 20, w tym wariant Pro. Tymczasem aktualizacja do systemu Android 10 na te telefony została wstrzymana. Doszukano się pewnych błędów i dlatego firma zdecydowała się wprowadzić poprawki. Wtedy EMUI 10 Stable zacznie trafiać na smartfony Huawei Mate 20 ponownie.

EMUI 10 Stable sukcesywnie trafia na kolejne modele. Ostatnio aktualizacja do systemu Android 10 pojawiła się na Huawei Mate 20 Pro z polskiej dystrybucji. Tymczasem Chińczycy postanowili ją wstrzymać. Z czego to wynika i kiedy można spodziewać się jej ponownie? Firm udostępniła oficjalny komunikat w tej sprawie. Jego treść znajdziecie poniżej.

Pragniemy poinformować, że stabilna wersja systemu Android 10 / EMUI 10 dla urządzeń Huawei Mate 20 jest tymczasowo zawieszona. Informujemy, że zaczniemy wypuszczać aktualizację do końca stycznia 2020 r. Dodano, że wynika to z konieczności sprawdzenia oprogramowania pod kątem problemów. Firma chce zapewnić właścicielom telefonu możliwie jak najlepszą aktualizację funkcji.

Android 10 z EMUI 10 Stable dla Huawei Mate 20 za kilkanaście dni

Plan zakłada, że aktualizacja do Androida 10 z nakładką EMUI 10 Stable zostanie wznowiona przed końcem stycznia. To oznacza, że wprowadzenie wymaganych poprawek i koniecznie przetestowanie oprogramowania przed kolejnym upublicznieniem dla użytkowników modelu Huawei Mate 20 nie potrwa długo. Konkretnych szczegółów zidentyfikowanych błędów jednak nie podano. To pozostaje tajemnicą.

EMUI 10 Stable z Androidem 10 jest także udostępniane na kolejne modele w postaci bety. Prawda jest taka, że Chińczycy mają jeszcze mnóstwo telefonów do zaktualizowania. W tym kwartale spodziewamy się także zapowiedzi nakładki w wersji 10.1. Zadebiutuje ona wraz z flagowcami P40.

Przeczytaj także: Asystent Google dostanie nowe funkcje

źródło