EMUI 10 Stable jest sukcesywnie udostępniane na kolejne telefony. Ostatnio w Polsce dostał ją Mate 20 Pro. Teraz dowiadujemy się, że aktualizacja w niedługim czasie ma zacząć trafiać na modele Huawei P20 Pro oraz Huawei P30 Lite. Informacja została potwierdzona przez indyjski oddział firmy. W tym kraju dostępność Androida 10 to kwestia najbliższych dni.

EMUI 10 Stable dla Huawei P20 Pro i P30 Lite od stycznia

Indyjski oddział firmy podziękował beta testerom za udział w programie pilotażowym i dodaje, że EMUI 10 Stable na Huawei P20 Pro będzie dostępne jeszcze w tym miesiącu. Aktualizacja planowana jest na okolice połowy stycznia, a więc jej udostępnienie może być kwestią najbliższych dni. Podobnie sytuacja ma się z modelem P30 Lite. Tutaj firma zakłada rozpoczęcie dystrybucji uaktualnienia w trzecim tygodniu stycznia. W Polsce pewnie jednak poczekamy dłużej.

Informacje o dostępności EMUI 10 Stable dla Huawei P20 przekazał także niemiecki oddział firmy. Tu jednak dowiadujemy się, że planowanym miesiącem na rozpoczęciu procesu OTA jest marzec. To oznacza, że nastąpi to dopiero po kilku tygodniach od wydania oprogramowania w Indiach. W Polsce może być podobnie, co warto mieć na uwadze. Nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość.

Przeczytaj także: Asystent Google dostanie nowe funkcje

źródło