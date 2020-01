EMUI 10 Stable zaczyna pojawiać się na Huawei Mate 20 Pro z krajowej dystrybucji. Chińczycy długo kazali czekać na aktualizację do systemu Android 10 właścicielom tego modelu w Polsce. Choć część z nich uzyskała dostęp do oprogramowania wcześniej. Teraz Huawei Mate 20 Pro dostaje EMUI 10 w większej skali.

EMUI 10 Stable dla Huawei Mate 20 Pro w Europie zaczęło pojawiać się już kilka tygodni temu. Część osób uzyskała aktualizację do systemu Android 10 poprzez HiCare. Teraz wygląda na to, że uaktualnienie zaczyna być ogólnodostępne. Z pewnością warto udać się do odpowiedniej sekcji ustawień i sprawdzić dostępność nowego oprogramowania.

Aktualizacja EMUI 10 Stable z systemem Android 10 dla Huawei Mate 20 Pro dystrybuowana drogą OTA waży około 4,5 gigabajtów. Nie jest to więc mało, ale zważywszy, jak dużo zmian wprowadza to uaktualnienie, w tym nową platformę Google, to można to zrozumieć. Nowy firmware oznaczony jest ciągiem liczb 10.0.0.180. Poniżej widzicie zrzut ekranowy z informacją o dostępności nowego oprogramowania.

EMUI 10 Stable dla Huawei Mate 20 Pro zawiera usługi Google

Część z użytkowników zastanawia się nad tym, czy po instalacji EMUI 10 Stable znikną m usługi Google. Nie, tak się nie stanie. Pamiętajmy, że decyzja amerykańskiej administracji wobec Huawei wydana w maju dotyczy tylko nowych urządzeń wprowadzanych na rynek. W przypadku modelu Mate 20 Pro i innych nic się nie zmienia. Dlatego nie ma czego się obawiać. Warto dodać, że ostatnio firma ogłosiła, że EMUI 10 beta trafi na kolejne telefony.

źródło: Twitter