Galaxy Bloom to właściwa nazwa modelu znanego nam z plotek do tej pory pod nazwą Galaxy Fold 2. Samsung ujawnił ją w trakcie targów CES 2020, gdzie odbyła się zamknięta konferencja z DJ Koh. W jej trakcie ujawniono, że nowy składany smartfon to Samsung Galaxy Bloom. Mamy jego render, a nazwa ta już się pojawiała.

Galaxy Bloom to nowy, składany smartfon marki Samsung, który zostanie pokazany zamiast modelu Galaxy Fold 2. Ostatnio mogliśmy zobaczyć jego bardzo ciekawy koncept. Taka nazwa pojawiła się w plotkach już w październiku. Jednak wtedy sądzono, że jest to wyłącznie kryptonim. Teraz dowiadujemy się, że to ostateczne nazewnictwo i zostało ono potwierdzone na zamkniętej konferencji w Las Vegas, gdzie dziś dobiegną końca targi CES 2020.

Nazwa Samsung Galaxy Bloom jest nieprzypadkowa. Wygląda na to, że Koreańczycy będą chcieli zainteresować tym produktem płeć piękną. Stąd też zdecydowano się na taki dopisek, a nie Galaxy Fold 2. Premiera składanego smartfona jest blisko. Zobaczymy go za miesiąc na Unpacked z innymi produktami, w tym przede wszystkim modelami S20.

Samsung Galaxy Bloom w lutym, ale Galaxy Fold 2 też może powstać

Jakiś czas temu pojawiały się przecieki, że Samsung może pracować nad modelem Galaxy Fold 2, którego konstrukcja byłaby bliższa oryginałowi. Jak dobrze wiemy, w Galaxy Bloom zdecydowano się na pomysł nawiązujący do telefonów z klapką sprzed lat, co też uczyniono w przypadku Motorola Razr 2019. Ostatnie plotki sugerują, że urządzenie otrzyma Snapdragona 855. Ma też pojawić się kamerka do selfie z sensorem 10 Mpix.

