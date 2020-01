Samsung Galaxy Fold 2 to składany smartfon, którego premiera ma odbyć się już w lutym. Tymczasem mamy okazję zobaczyć koncept. Powstał on na bazie dotychczasowych przecieków, a więc powinien w dużym stopniu oddawać rzeczywisty wygląd telefonu Galaxy Fold 2. Samsung nie utrzymał go w tajemnicy do debiutu.

Samsung Galaxy Fold 2 to składany smartfon, który ma zadebiutować 11 lutego. Zobaczymy go wraz z modelami S11. Telefon ten już wcześniej mieliśmy okazję zobaczyć na zdjęciach. To właśnie na ich podstawie powstał nowy koncept, który prezentuje nam urządzenie. Trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę ciekawie.

Koncept pojawił się na łamach kanału Concept Creator. Wiemy, że jego autor w przeszłości opracowywał ciekawe wizualizacje. Ta związana z telefonem Samsung Galaxy Fold 2 również jest bardzo ciekawa. Zresztą, zobaczcie to sobie sami na poniższym wideo i sami oceńcie. Wygląda to naprawdę interesująco.

Koncept modelu Samsung Galaxy Fold 2 nie musi oddawać jego dokładnego wyglądu

Wideo, które obejrzeliście przed chwilą, prezentuje telefon, który wygląda naprawdę świetnie. Na zdjęciach z przecieków widzieliśmy jednak, że Samsung Galaxy Fold 2 ma dosyć grube ramki wokoło wyświetlacza. Tutaj są one cieńsze. Co nie zmienia faktu, że materiał oddaje większość detali pewnie we właściwy sposób.

Wiemy, że Samsung Galaxy Fold 2 ma składany ekran z okrągłą dziurką dla kamery do selfie. Następnie mamy dodatkowy wyświetlacz po drugiej stronie obudowy. Jest też podwójny aparat fotograficzny z diodą LED. Niestety, dane techniczne tego konkretnego smartfona ciągle pozostają owiane tajemnicą.

