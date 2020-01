Galaxy S11 ma dostać inny procesor niż Samsung Galaxy Fold 2

Galaxy S11, który obecnie jest w ogniu przecieków, dostanie procesor Snapdragon 865 lub Exynos 990. W zależności od rynku dystrybucji. Wiemy, że na Unpacked, czyli 11 lutego, zobaczymy także składany smartfon Samsung Galaxy Fold 2. Ostatnio mogliśmy go oglądać na bardzo udanej wizualizacji.

Pojawiły się plotki, jakoby Galaxy Fold 2 nie miał dostać Snapdragona 865, który będzie w modelach Galaxy S11. Wiemy, że tak naprawdę mogą trafić one na rynek z dopiskiem S20. W zamian ma pojawić się Snapdragon 855. To układ SoC, który montowano we flagowcach z 2019. To samo źródło wspomina o przedniej kamerce 10 Mpix, którą ma dostać składany smartfon.

Galaxy S11 zaoferuje lepszą wydajność od Samsunga Galaxy Fold 2

Jeśli plotki się potwierdzą, to Samsung Galaxy S11 będzie znacznie wydajniejszym telefonem od Galaxy Fold 2. Będzie można liczyć na średnio 20% większą moc. Co zmienia faktu, że składany smartfon ze Snapdragonem 855 ciągle i tak będzie bardzo mocnym urządzeniem. Taka decyzja mogła zapaść z racji obniżenia kosztów produkcji.

W tym samym raporcie czytamy, że Samsung Galaxy S11 jest już produkowany. Odbywa się to na terenie Indii. Dotyczy to tych modeli, które mają modemy 4G, a więc prawdopodobnie nie Galaxy S20 Ultra, który ma być dostępny tylko z modemem 5G. Na więcej informacji musimy poczekać.

