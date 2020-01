Galaxy S11 – Samsung umieści ekrany 120 Hz w każdym modelu

Galaxy S11 tak naprawdę może trafić na rynek pod nazwą Galaxy S20, o czym zresztą już wam wspominaliśmy. Dziś już wiemy, że debiut odbędzie się 11 lutego. Co ciekawe, tego samego dnia być może zobaczymy także Xiaomi Mi 10. Teraz dowiadujemy się, że Samsung w każdym z modeli umieści ekrany 120 Hz.

Jeśli mieliście już do czynienia z tego typu wyświetlaczami, to zapewne wiecie, co dają ekrany 120 Hz. Płynniej wyświetlany obraz jest niesamowicie miły dla oka. Cieszy więc, że Samsung Galaxy S11 dostanie taki wyświetlacz w każdej wersji. Również tej najtańszej, a nie tylko w modelach Plus i Ultra.

Samsung Galaxy S11 lub S20 jest już blisko

Premiera nowych flagowców Koreańczyków zbliża się wielkimi krokami. Domyślamy się, że bliżej terminu konferencji Unpacked dojdzie do kolejnych przecieków i w końcu będziemy mogli zobaczyć oficjalne materiały prasowe. Wcześniejsze prototypy telefonów miały nawet pięć obiektywów na pleckach. Wygląda jednak na to, że Samsung Galaxy S11 w najmocniejszej wersji dostanie finalnie „tylko” cztery kamerki. Co nie zmienia faktu, że może to być jeden z najlepszych telefonów na rynku pod kątem fotografowania. Wiemy, że producent projektując tegoroczne modele postawił na to duży nacisk.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Twitter