Galaxy S11, a raczej Galaxy S20, bo pod taką nazwą mają podobno zadebiutować nadchodzące flagowce, zobaczymy już 11 lutego. Samsung potwierdził, że tego dnia planuje zorganizować konferencję Unpacked 2020. Wydarzenie odbędzie się w San Francisco. Firma zamierza udostępnić live stream. To oznacza, że wydarzenie będzie można obejrzeć na żywo.

Unpacked 2020 wystartuje 11 lutego dokładnie o godzinie 20:00 naszego czasu. Samsung Galaxy S11/S20 to nie jedyny produkt, którego się spodziewamy. Pojawi się także składany Fold 2, który również od jakiegoś czasu jest obiektem wielu przecieków. Producent planuje wprowadzić to urządzenie na rynek tak szybko, jak to możliwe.

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 5, 2020

Samsung Galaxy S11/S20 w trzech wersjach

Samsung Galaxy S11 ma zadebiutować w co najmniej trzech wersjach. Będzie to podstawowy model S20. Następny dostanie dopisek Plus w nazwie. Natomiast najdroższym telefonem ma być wariant, który otrzyma w nazwie słowo Ultra.

Możliwe, że na Unpacked 2020 zobaczymy jeszcze inne produkty. Samsung zapewne pochwali się także nowymi słuchawkami bezprzewodowymi Buds, które również pojawiały się w przeciekach. Wydarzenie zapowiada się ciekawie. Ceny modeli Galaxy S11/S20 na razie nie są znane. Jest jednak bardzo możliwe, że poznamy jeszcze przed planowaną premierą. W lutym zapewne dojdzie do większych przecieków.

