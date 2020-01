Samsung Q950TS – bezramkowy telewizor QLED 8K (CES 2020)

Samsung Q950TS to nowy Smart TV Koreańczyków z systemem Tizen oraz ekranem QLED 8K. Urządzenie będzie pokazywane na targach CES 2020. To bezramkowy telewizor, który prezentuje się naprawdę świetnie. Samsung Q950TS jest w stanie odtwarzać dźwięk w standardzie 5.1 i może skalować słabszy obraz do 8K.