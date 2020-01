Xiaomi Notebook Pro Enchanced Version w aktualnej wersji debiutował w październiku. Początkowo komputer można było zakupić tylko z układem Core i7. W tym tygodniu Chińczycy ogłosili tańszy wariant, w którym umieszczono procesor Intel Core i5 -10210U. Cena to 5899 juanów, czyli około 3,2 tys. złotych.

Nowy laptop Xiaomi Notebook Pro Enchanced Version ma także 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu DDR4 oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Nvidia GeForce MX 250. Decydując się na zakup modelu z Core i7, trzeba dopłacić ponad tysiąc juanów. Jednak w tym przypadku można też liczyć na 16 GB RAM i dysk o rozmiarze 1 TB.

Intel Core i5-10210U to czterordzeniowy procesor 10. generacji. Pracuje z częstotliwością do 4,2 GHz i obsługuje do ośmiu wątków jednocześnie. Układ ten wytwarzany jest w 14 nm procesie. Dane techniczne nowego modelu Xiaomi Notebook Pro Enchanced Edition znajdziecie poniżej.

Xiaomi Notebook Pro Enhanced Edition z Intel Core i5 – dane techniczne

15,6″ ekran o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli)

procesor Intel Core i5-10210U

8 GB pamięci RAM typu DDR4

dysk SSD PCIe o pojemności 512 GB

dysk HDD 1 TB (opcjonalnie)

GPU Nvidia GeForce MX 250

czytnik kart pamięci microSD

bateria 60 Wh z szybkim ładowaniem

porty USB 3.0, USB 2.0, HDMI, Gigabit Ethernet

podświetlana klawiatura

precyzyjny gładzik

głośniki z Dolby Atmos

Windows 10

