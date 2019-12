Samsung Galaxy S11 i Galaxy Fold 2 to wyczekiwane smartfony. Plotki sugerują, że premiera ma odbyć się w drugiej połowie lutego. Tymczasem pojawił się nowy termin, który zakłada debiut na tydzień wcześniej. Prawda jest jednak taka, że Samsung potwierdzi datę kolejnej konferencji Unpacked dopiero pod koniec stycznia.

Samsung Galaxy S11 i Galaxy Fold 2 są obecnie w ogniu przecieków. Co w zasadzie nie dziwi, bo ich premiera zbliża się wielkimi krokami. Niedawno dowiedzieliśmy się, że producent bierze pod uwagę debiut w dniu 18 lutego. Wtedy może odbyć się kolejna konferencja Unpacked i na miejsce rzekomo wybrano San Francisco.

Tymczasem pojawiła się nowa data premiery. Jeden z izraelskich serwisów raportuje, że Samsung Galaxy S11 i Galaxy Fold 2 mogą zadebiutować tydzień wcześniej, czyli 11 lutego. Firma mogłaby w ten sposób zwiększyć przewagę nad konkurencją, która to raczej szykuje się na premiery w trakcie targów MWC 2020, które odbędą się pod koniec lutego. Nie wiadomo jednak, ile w tym prawdy.

Samsung Galaxy S11 i Galaxy Fold 2 z oficjalną datą premiery za kilka tygodni

Niestety, na razie są to plotki. Samsung potwierdzi termin konferencji Unpacked dopiero z kilka tygodni. Domyślamy się, że nastąpi to na około 2-3 tygodnie przed planowanym wydarzeniem. To oznacza, że dokładny dzień debiutu smartfonów Galaxy S11 i Galaxy Fold 2 poznamy w drugiej połowie stycznia. Ewentualnie na początku lutego. Jest też bardzo możliwe, że w rzeczywistości Galaxy S11 zadebiutuje pod inną nazwą. Plotki sugerują, że Koreańczycy mogli zdecydować się na nazwę S20.

