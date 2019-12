Samsung Galaxy S11 Plus 5G to model, który ukrywa się pod nazwą SM-G988B. Pod taką został dostrzeżony na stronie Bluetooth SIG, gdzie był certyfikowany. Premiera nowych smartfonów jest coraz bliżej. Wiemy, że Samsung Galaxy S11 Plus 5G będzie dostępny także w wersji dual SIM. Na temat flagowca wiadomo dużo więcej.

Samsung Galaxy S11 Plus 5G to model ukrywający się pod nazwą SM-G988B, który jest obecnie w ogniu przecieków. Ostatnio wspominaliśmy wam o aparacie. B na końcu nazwy oznacza, że jest to smartfon mający modem łączności z sieciami nowej generacji. Telefon dostrzeżono na stronie Bluetooth SIG. Tam pojawiły się trzy różne wersje, w tym warianty dual SIM. Dowiadujemy się też, że urządzenie ma Bluetooth 5.0, co nie jest zaskoczeniem.

O telefonie Samsung Galaxy S11 Plus 5G wiemy znacznie więcej. Smartfon może zadebiutować już 11 lutego, choć sporo osób raczej skłania się ku dacie tydzień później. Poza tym jest bardzo możliwe, że na rynek trafią modele S20. Koreańczycy mogli zdecydować się właśnie na taką nazwę. Wszystko wyjaśni się już za kilka tygodni.

Samsung Galaxy S11 Plus 5G będzie konkretnym smartfonem z blisko 7-calowym ekranem. Częściowa specyfikacja jest już znana. Co prawda, wszystkie szczegóły jeszcze nie wyciekły. Jednak o tym telefonie wiadomo już naprawdę sporo. Dane techniczne modelu Samsung Galaxy S11 Plus 5G znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S11 Plus 5G – dane techniczne

6,9-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM (opcjonalnie)

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

166,9 x 76 x 8,8 mm

Android 10 z One UI 2.1

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło