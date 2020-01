iPhone 12 dostanie modem 5G i wiemy, że dotyczy to każdej z czterech wersji telefonów. Jak dobrze wiemy, operatorzy opierają sieci komórkowe nowej generacji na standardzie mmWave lub Sub-6GHz. Urządzenia trafiające na rynek mogą wspierać oba standardy lub tylko jeden z nich. Jeśli wierzyć informacjom przekazanym przez jednego z analityków, to Apple zapewni obsługę tylko jednego z tych rozwiązań.

iPhone 12 ma wspierać tylko Sub-6GHz. To oznacza, że nadchodzące telefony z iOS obsługi drugiego rozwiązania nie dostaną. Powyższy standard zaimplementowany w sieciach 5G w Stanach Zjednoczonych pozwala na średnie pobieranie danych z prędkością około 100-150 Mbps. Nie są to więc jakieś szybkie transfery. mmWave ma większe możliwości, bo teoretycznie pozwala przekraczać barierę 1 Gbps.

iPhone 12 być może bez 5G z mmWave, ale Apple z czasem doda wsparcie

Wiemy, że Apple pracuje nad implementacją obsługi mmWave w telefonach z iOS. Nawet jeśli nie uda się tego dokonać w przypadku modeli iPhone 12, to z czasem takie rozwiązanie i tak zostanie dodane. Być może nie w 2020, a dopiero przyszłym roku. Poza tym gigant pracuje nad autorskimi modemami 5G, ale wiemy, że raczej nie będą one gotowe wcześniej niż w 2022 roku. Premiera tegorocznych smartfonów we wrześniu.

źródło: StreetInsider