iPhone 12 z ekranami OLED także z Chin. Apple dogadało się z BOE

iPhone 12 trafi na rynek we wrześniu 2020 roku i wiemy, że Apple umieści w każdym modelu ekrany OLED. Głównym dostawcą będzie Samsung, ale pojawią się także panele od BOE. To chińska firma, z którą Apple prowadziło rozmowy i doszło do porozumienia. BOE powinien też dostarczyć ekrany OLED do modeli iPhone 13.