iPad Pro 2020 pojawi się w ofercie Apple dopiero w przyszłym roku. Tymczasem mamy okazję zobaczyć jego rendery. Tam widać aparat, jak ten z telefonu iPhone 11 Pro. Tak, tablet otrzyma trzy obiektywy. Nowy iPad Pro będzie dostępny w dwóch rozmiarach. Ponownie będą to modele z ekranami o przekątnych 11 i 12,9 cala.

iPad Pro 2020 już pojawiał się w przeciekach. Tam spekulowano, że nowe tablety Apple otrzymają aparat podobny do kamery z telefonów iPhone 11 Pro. Dziś Steve Hemmerstoffer opublikował rendery, które okazują nam oba modele w pełnej krasie. Możemy je zobaczyć z każdej strony.

iPad Pro 2020 na renderach Onleaks rzeczywiście ma aparat przypominający ten, który ma iPhone 11 Pro. Widzimy podobnie zaprojektowaną wysepkę oraz trzy obiektywy. Ponownie mamy spodziewać się ekranów o przekątnych 11 oraz 12,9 cala. Onleaks ujawnił tylko wymiary mniejszego modelu. To 248 x 178,6 x 5,9 mm (7,8 mm w miejscu wystającego aparatu).

Apple może pokazać tablety iPad Pro 2020 na WWDC

Dokładna data premiery nowych tabletów nie jest jeszcze znana. Jednak nowy iPad Pro 2020 ma zadebiutować jeszcze w pierwszej połowie przyszłego roku. Możliwe więc, że odbędzie się to w trakcie konferencji WWDC w czerwcu. Wszak w przeszłości Apple prezentowało nowe tablety na tym wydarzeniu. Spodziewajmy się również procesora A13X. Będzie on rozbudowaną wersją chipu A13, który trafił pod obudowę telefonów iPhone 11. Na więcej informacji będziemy musieli jeszcze poczekać. Specyfikacja aparatu również może być zbliżona do tego, którą mogą pochwalić się iPhone’y 11.

źródło: Twitter, iGeeksblog