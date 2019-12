Amazfit GTR Lite dołącza do portfolio urządzeń chińskiej marki. Cena nowego smartwatcha to 109 dolarów. Sprzęt można już znaleźć w ofercie wybranych sklepów z Państwa Środka. Zobaczmy, co to wearables ma do zaoferowania.

Amazfit GTR Lite ma 1,39-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli (326 ppi). Bateria ma pojemność 410 mAh i ma zapewniać do 24 dni pracy na jednym naładowaniu. Obudowa zapewnia ochronę na poziomie 5 ATM. To oznacza, że smartwatch może zostać zanurzony na głębokość do 50 metrów.

Zegarem ma tylko 16 MB pamięci RAM i 40 MB ROM. Wynika to z faktu, że oprogramowanie Amazfit GTR Lite jest bardzo proste. Jednak jest wsparcie dla ośmiu trybów sportowych. Nie zabrakło także pulsometru. Dane techniczne smartwatcha Amazfit GTR Lite znajdziecie poniżej.

Amazfit GTR Lite – dane techniczne

1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli (326 ppi)

16 MB pamięci RAM

40 MB miejsca na dane

bateria o pojemności 410 mAh

Bluetooth 5.0

wodoszczelność na poziomie 5 ATM

optyczny pulsometr

czujnik światła

waga 36 gramów

współpraca z systemami Android oraz iOS

47,2 x 47,2 x 10,8 mm

