Huawei Mate Xs to składany smartfon Chińczyków, którego premiera odbędzie się na MWC 2020. Sprzęt jest już certyfikowany i ma wspierać tak szybkie ładowanie baterii, co Xiaomi Mi 10 Pro. 3C ujawnia nam, że w przypadku Huawei Mate Xs będzie to 65 W. Dla porównania, Xiaomi Mi 10 Pro ma obsługiwać ładowarki 66 W.

Xiaomi Mi 10 Pro został już potwierdzony i ma wspierać ładowanie o mocy 66 W oraz dostać dużą baterię. Wygląda na to, że składany smartfon Huawei Mate Xs nie będzie mu pod tym względem dużo ustępować. Sprzęt został dostrzeżony na stronie chińskiego urzędu 3C. Co prawda, nie znajdziemy tam danych technicznych, ale dowiadujemy się, że akumulator telefonu będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy 65 W.

Xiaomi Mi 10 Pro również był certyfikowany przez 3C. To tam dowiedzieliśmy się, że otrzyma ładowarkę 66 W. Premiera tego telefonu odbędzie się w przyszłym kwartale, ale dokładny termin debiutu nie jest jeszcze znany. W przypadku Huawei Mate Xs oficjalna zapowiedź ma odbyć się w trakcie targów MWC 2020 w Barcelonie. To oznacza, że nowy składany smartfon Chińczyków zostanie pokazany pod koniec lutego.

Xiaomi Mi 10 Pro i Huawei Mate Xs będą wspierać szybkie ładowanie

65 czy 66 W w porównaniu do dzisiejszych standardów ładowania baterii telefonów to naprawdę dużo. W ten sposób Huawei Mate Xs i Xiaomi Mi 10 Pro będą telefonami wspierającymi jedne z najszybszych na rynku metod ładowania akumulatorów. Oczywiście, pozostaje jeszcze kwestia tego, jak to będzie wpływać na żywotność baterii. To szczegół, który poznamy z czasem.

