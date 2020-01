Black Shark 3 to nowy smartfon do gier Xiaomi, którego premiera ma odbyć się w tym kwartale. Nowe plotki sugerują, że nastąpi to już w lutym. To oznacza, że debiut jest blisko. W sieci pojawiły się także pewne informacje o specyfikacji. Xiaomi zaimplementuje w Black Shark 3 akumulator o pojemności blisko 5000 mAh.

Black Shark 3 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Wygląda na to, że Xiaomi pokaże go rzeczywiście jeszcze w tym kwartale. Nowe plotki wprost z Weibo wskazują, że premiera może odbyć się już w lutym. Wtedy też mamy zobaczyć modele Mi 10. Jest to bardzo możliwe, bo w zeszłym miesiącu telefon został dostrzeżony na stronie MIIT, gdzie był certyfikowany.

Black Shark 3 według plotek dostanie procesor Qualcomm Snapdragon 865, co raczej nikogo nie dziwi. Następnie mamy szybkie kości pamięci RAM typu LPDDR5. Ma pojawić się także modem 5G i zapewne będzie to Snapdragon X55. Ujawniła to certyfikacja tego modelu. Urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową KLE-A0.

Xiaomi w Black Shark 3 zaimplementuje dużą baterię

Xiaomi ma umieścić w modelu Black Shark 3 dużą baterię. Plotki mówią o akumulatorze o pojemności 4700 mAh. Prawdopodobnie będzie ją można ładować z użyciem ładowarek o mocy 30 W, ale to na razie nie jest pewne. Ma też pojawić się ekran z szybszym odświeżaniem obrazu. Być może będzie to 120 Hz, ale o tym przekonamy się z czasem. Smartfony do gier zdobywają coraz większą popularność. Nie dziwi więc, że Chińczycy planują już kolejny model.

źródło: Weibo