Huawei P40 to flagowiec, którego premiery spodziewamy się w marcu. Wygląda na to, że jego aparat otrzyma „tylko” trzy obiektywy”. Sugeruje to przeciek z fabryki w postaci zdjęcia, na którym pokazano moduły kamery. Jeśli tak będzie, to możliwe, że Huawei P40 Pro nie dostanie pięciu, a cztery obiektywy.