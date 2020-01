Galaxy S20 Ultra to topowy smartfon marki Samsung, który zobaczymy za około miesiąc. Wiemy, że dostanie ekran umożliwiający wyświetlanie obrazu w 120 Hz. Jednak istnieje możliwość, że Samsung Galaxy S20 Ultra nie będzie w stanie tego robić w rozdzielczości 2K. Dopiero przy zmianie na Full HD+, co byłoby rozczarowaniem.

Samsung Galaxy S20 Ultra to smartfon z 6,9-calowym ekranem, o którym wiadomo już naprawdę wiele. Urządzenie powstawało pod nazwą kodową Hubble i ma dostać ekran odświeżający obraz w 120 Hz. Dotyczy to wszystkich trzech modeli. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe plotki mówiące o tym, że może tak nie być w rozdzielczości 2K.

Informacje przekazał Ice Universe, czyli sprawdzone źródło, gdy chodzi o plotki z obozu firmy Samsung. Jednak sam leaker nie jest do końca pewny tych szczegółów. Na obecnym etapie prac nad firmware Galaxy S20 Ultra przy maksymalnej rozdzielczości 2K obraz nie jest wyświetlany w 120 Hz, a 60 Hz. Lepsze odświeżanie da się rzekomo uzyskać dopiero po obniżeniu rozdzielczości do Full HD+. Co nie oznacza, że tak musi być w finalnej wersji smartfonów.

Pamiętajmy, że do premiery modeli Samsung Galaxy S20 jest jeszcze trochę czasu. To, co firma obecnie testuje w firmware poszczególnych modeli, wcale nie musi trafić do finalnego oprogramowania, co warto mieć na uwadze. Koreańczycy mogą w tym czasie wprowadzić jeszcze sporo modyfikacji. Znane dane techniczne modelu Samsung Galaxy S20 Ultra, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S20 Ultra (S11 Plus) – dane techniczne

6,9-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

166,9 x 76 x 8,8 mm

Android 10 z One UI 2.1

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło: Twitter