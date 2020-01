Galaxy S20 w każdej z wersji z 12 GB pamięci operacyjnej RAM

Galaxy S20 zadebiutuje zamiast Galaxy S11. Premiera nowych flagowców marki Samsung jest już blisko. Teraz dowiadujemy się, że w każdej wersji telefonu możemy spodziewać się co najmniej 12 GB pamięci RAM. To oznacza, że Galaxy S20 Ultra, Plus i standardowa edycja telefonu otrzymają po tyle samo pamięci operacyjnej.

Samsung Galaxy S20 obecnie jest w ogniu przecieków. Nowy flagowiec Koreańczyków w wersji Plus ujawnił wygląd na zdjęciach i mogliśmy też zobaczyć logo modelu Ultra. Według plotek ma on dostać aparat fotograficzny z sensorem 108 MP. Teraz dowiadujemy się jakiego rozmiaru pamięci operacyjnej RAM można się spodziewać.

Leaker Ice Universe przekazał dziś, że podstawowy wariant Galaxy S20 dostanie 12 GB pamięci operacyjnej RAM i będą to kości LPDDR5. To oznacza, że tak samo powinno być w przypadku modeli Plus oraz Ultra. Tutaj rozróżnienia nie będzie. Spodziewajmy się go w aparatach oraz rozmiarach ekranu i bateriach. Choć Samsung mógłby zaskoczyć.

Samsung Galaxy S20 Ultra mógłby dostać 16 GB pamięci RAM

Podobno już w tym kwartale możemy spodziewać się pierwszych smartfonów z 16 GB RAM. Plotki mówią, że będzie to Black Shark 3 Xiaomi. Czy jednak Samsung zdecyduje się na podobny ruch w przypadku modelu Galaxy S20 Ultra? W to raczej trudno uwierzyć, bo prawdopodobnie w tym momencie nie ma to większego sensu.

Wszystko wyjaśni się już wkrótce. Samsung Galaxy S20 ma premierę 11 lutego. Firma już potwierdziła, że nie będą to modele S11. Przed samym debiutem z pewnością dojdzie do jeszcze większej ilości przecieków i będziemy wiedzieć znacznie więcej.

