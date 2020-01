Galaxy S20 Ultra ma być jedynym z nowych smartfonów Koreańczyków, który otrzyma aparat 108 MP. W tańszych wersjach Samsung planuje umieścić nowy sensor 12 MP. Takie plotki ujawnił sprawdzony w przeszłości leaker. Wygląda na to, że chcąc uzyskać pełnię możliwości fotograficznych trzeba będzie zakupić Galaxy S20 Ultra.

Galaxy S20 Ultra to flagowiec Koreańczyków, który zadebiutuje zamiast modeli S11. Samsung zdecydował się na inną nazwę i teraz pojawiły się nowe plotki. Dotyczą one kamery. Wygląda na to, że aparat z sensorem 108 MP pojawi się tylko w tym jednym modelu. W tańszych telefonach zostanie zaimplementowane inne rozwiązanie.

Samsung Galaxy S20 Ultra otrzyma aparat 108 MP. Natomiast w tańszych wariantach ma pojawić się nowy sensor 12 MP z rozmiarem pikseli 1,8 μm. Podobno również jest on warty uwagi. Jednak implementacja najlepszego rozwiązania tylko w najdroższym telefonie to chwyt marketingowy, który ma na celu zwiększyć sprzedaż.

Cóż, premiera zbliża się wielkimi krokami i wiemy, że Samsung Galaxy S20 Ultra ma dostać także ekran 120 Hz. Na temat tego modelu wiemy już naprawdę dużo. Co prawda, kompletne dane techniczne nie są jeszcze znane. Jednak te szczegóły specyfikacji modelu Galaxy S20 Ultra, które wyciekły do sieci wcześniej, znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S20 Ultra – dane techniczne

6,9-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

166,9 x 76 x 8,8 mm

Android 10 z One UI 2.1

źródło: Twitter (2)